Bombeiros ajudam Daniel a nascer na ambulância

Teixeira Correia Hoje às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Um bebé nasceu na madrugada deste sábado, 20 de novembro, cerca das 4.50 horas numa ambulância do INEM dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel (BVA), durante a viagem para a maternidade do hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

O parto do pequeno Daniel, o terceiro filho de um casal residente na "Vila Mineira", aconteceu com a ajuda de três operacionais dos BVA, José Carlos Mestre, Manuel Guerreiro e Ana Catarina.

Os bombeiros foram alertados para uma mulher em trabalho de parto, tendo a equipa procedido à avaliação e estabilização da parturiente e realizado o seu transporte para a unidade de saúde. No decurso da viagem de 36 quilómetros entre Aljustrel e Beja, a senhora entrou em trabalho de parto e entre Ervidel e Santa Vitória, a ambulância parou em plena Estrada Nacional (EN) 18, tendo os bombeiros ajudado a trazer ao mundo o pequeno Daniel.

Mãe e filho foram levados depois para o hospital de Beja onde se encontram internados e os dois de boa saúde.

Outro parto dos Bombeiros de Aljustrel. Obstetrícia do hospital de Beja estava encerrada.

No dia 10 de junho de 2019, o Serviço de Urgência de Obstetrícia do Hospital de Beja estava encerrado por falta de médicos e as grávidas foram desviadas para Évora. Cerca das 13.30 horas do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, os operacionais dos BV de Odemira e da ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Castro Verde, ajudaram a pequena Zita a nascer no interior de uma ambulância, num posto de abastecimento de Aljustrel, quando preparavam a viagem de 120 quilómetros, tendo como destino o hospital do Espírito Santo, em Évora.

Durante o ano de 2019, a corporação de Aljustrel viu nascer quatro bebés, no interior das suas ambulâncias, antes de chegarem à maternidade.