Ciclista alemão morre em colisão com automóvel na EN2

Um homem de nacionalidade alemã morreu esta sexta-feira na sequência de colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e a bicicleta em que seguia, na Estrada Nacional 2 (EN2), junto a Aljustrel (Beja), revelaram as autoridades.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à agência Lusa que o alerta para o acidente, do qual resultou a morte do ciclista alemão, foi dado aos bombeiros às 15.55 horas.

A colisão aconteceu junto ao parque industrial de Aljustrel, indicou a mesma fonte, enquanto o Comando Territorial de Beja da GNR precisou que o sinistro aconteceu ao quilómetro 619 daquela via.

Já o condutor do automóvel envolvido na colisão sofreu ferimentos ligeiros, estando a ser assistido no local, disse o CDOS.

O óbito do ciclista foi confirmado pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), de acordo com a fonte da CDOS, que disse não possuir ainda informações sobre a idade da vítima.

O troço da EN2 onde ocorreu o acidente está "cortado ao trânsito nos dois sentidos", devido aos meios de socorro que ainda se encontram no local, disseram a Proteção Civil e a GNR.

Para o sinistro, foram mobilizados 23 operacionais, apoiados por 11 viaturas, incluindo meios dos bombeiros, GNR e INEM, que enviou, além da VMER, a ambulância de suporte imediato de vida de Castro Verde.