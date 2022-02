Despiste faz um morto e um ferido grave em Aljustrel

JN/Agências Hoje às 10:12 Facebook

Um morto e um ferido grave foi o resultado do despiste de um automóvel ocorrido, este domingo de madrugada, no concelho de Aljustrel, distrito de Beja, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A fonte do CDOS de Beja indicou que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 03:16, ocorreu ao quilómetro 98 da Estrada Nacional (EN) 261, na área geográfica da União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR precisou que a vítima mortal do acidente é um homem de 20 anos.

Já o ferido grave é um homem de 25 anos, adiantou a mesma fonte.

Segundo a fonte do CDOS de Beja, o ferido grave foi transportado para as urgências do hospital da cidade alentejana.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Aljustrel e de Ferreira do Alentejo, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 21 operacionais, apoiados por oito veículos.

Do INEM, estiveram no local do acidente a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Beja e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde.