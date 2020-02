Funcionário municipal de Aljustrel morre esmagado

Teixeira Correia Hoje às 18:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Um trabalhador da Câmara Municipal de Aljustrel com 62 anos morreu, esta segunda-feira, na sequência de um acidente de trabalho, quando a viatura que manobrava o esmagou contra uma parede.

José Palma, residente em Corte Vicente Anes, concelho de Aljustrel, manobrava a grua do pesado de mercadorias que também conduz, para levantar um contentor com entulho, quando, por motivos a serem apurados pela Autoridade para as Condições do Trabalho, que esteve no local, o camião movimentou-se e esmagou o trabalhador contra a parede.

O acidente ocorreu cerca das 15 horas, numa rua do centro da vila de Aljustrel, quando era retirado o contentor de uma obra que decorria na rua Luís de Camões. No local, estiveram 20 operacionais dos bombeiros de Aljustrel e Ourique e da GNR.

O corpo do trabalhador, casado e com dois filhos, foi removido para o Gabinete Médico-Legal de Beja, onde será autopsiado.