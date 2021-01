Incêndio em casa faz cinco desalojados em Aljustrel

Teixeira Correia Hoje às 12:37 Facebook

Um incêndio numa habitação na vila de Aljustrel, no distrito de Beja, provocou na manhã desta quarta-feira cinco desalojados, um casal e três filhos menores. Não há feridos a lamentar, mas a casa ficou sem condições de habitabilidade.

As chamas deflagraram no n.º 83 da Rua Almeida Garrett, eram 9.54 horas. O caso ainda está a ser averiguado, mas tudo aponta que a origem do fogo tenha sido um curto-circuito num aquecedor. A casa ficou sem condições de habitabilidade: duas divisões arderam por completo.

A intervenção dos bombeiros, cujo quartel fica a pouco mais de 500 metros, foi decisiva para evitar que as chamas se propagassem ao resto da habitação e a outras contíguas.

Quando as chamas deflagraram, o casal estava na habitação e terão sido os próprios a dar o alerta. O homem tem 39 anos e a mulher 34, já os filhos, um tem quatro anos e os outros dois são gémeos com 12 anos. Até a casa estar recuperada, vão ficar em casa de familiares em Aljustrel.

No local estiveram nove viaturas e 23 operacionais dos Corpos de Bombeiros de Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Ourique e ainda a GNR e a Proteção Civil Municipal.