Incêndio numa casa deixa idosa gravemente ferida em Aljustrel

Um incêndio numa habitação em Messejana, no concelho de Aljustrel, distrito de Beja, provocou na segunda-feira à noite ferimentos graves a uma idosa, devido a inalação de fumo.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que a mulher, de 79 anos, foi transportada para as urgências do hospital de Beja, tendo ainda outra vítima sido assistida no local.

De acordo com o CDOS, o alerta foi dado às 19.41 horas, tendo sido mobilizados operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja, além da GNR.