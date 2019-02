Jovem casal morre num despiste de carro em Aljustrel

Teixeira Correia Hoje às 18:09, atualizado às 18:43 Facebook

Um jovem casal morreu num violento despiste automóvel, este sábado, em Aljustrel. Carro saiu de estrada e só parou num olival.

O condutor, de 23 anos, e uma mulher aparentando ter cerca de 20 anos morreram no local do acidente, um troço da EN261, entre Rio de Moinhos e Aljustrel, naquele concelho do distrito de Beja.

Duas pessoas, que também seguiam na viatura, ficaram feridas com gravidade. Um homem, que foi transportado de helicóptero para Lisboa, e uma mulher que foi levada de ambulância para o hospital de Beja.

O acidente, cujo alerta chegou aos bombeiros pelas 16.26 horas deste sábado, mobilizou 28 operacionais apoiados por 13 viaturas.

O helicóptero do INEM sediado em Évora foi também chamado, tendo aterrado já no Estádio Municipal de Aljustrel.

A estrada está cortada ao quilómetro 69,5, nos dois sentidos, disse à Lusa fonte da GNR.