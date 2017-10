Acidente na mina deixa trabalhador gravemente ferido

Teixeira Correia Hoje às 10:49, atualizado às 11:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Um acidente entre um veículo pesado e um ligeiro de mercadorias, esta sexta-feira, no interior da mina de Aljustrel, causou um ferido grave.

Um veículo dumper (camião basculante) passou por cima de uma carrinha de caixa aberta, a 200 metros de profundidade, deixando o seu condutor, de 48 anos, encarcerado.

O alerta foi dado às 07.43 horas. Os Bombeiros de Aljustrel responderam ao apelo de socorro e procederam ao desencarceramento da vítima.

O ferido, politraumatizado, está a ser transportado de helicóptero para o Hospital de Faro, no Algarve. "O ferido grave tem 48 anos e está a ser transportado para o Hospital de Faro" através do helicóptero de Loulé, disse à agência Lusa, pouco depois das 11 horas, fonte do gabinete de comunicação do INEM.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Também contactado pela Lusa, Carlos Graça, diretor da Unidade Local do Litoral e Baixo Alentejo da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), indicou que já se encontra na mina de Aljustrel a proceder a "averiguações sobre as circunstâncias" em que ocorreu o acidente de trabalho.

"Já estamos no local, a ouvir intervenientes, e vamos agora descer para o fundo da mina, para continuar as averiguações", afirmou.

No socorro à vítima estiveram ainda envolvidos os Bombeiros de Beja, a viatura de suporte imediato de vida (SIV) de Castro Verde e a GNR, num total de 21 operacionais.

De momento não há ainda qualquer reação da administração da Almina, sobre o acidente.