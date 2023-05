Joel nasceu com a ajuda dos bombeiros de Aljustrel a caminho do hospital

Um bebé nasceu, este sábado de manhã, pelas 7.43 horas, numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel (BVA), a caminho da maternidade do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

O parto do pequeno Joel, que nasceu com 3,460 kgs, aconteceu com a ajuda de duas operacionais dos BVA, Marina Valente e Ana Catarina, com o apoio da operadora de telecomunicações Maria Bernardo.

Pouco passava das 7.15 horas quando os bombeiros foram alertados para uma mulher em trabalho de parto na "Vila Mineira", como é conhecida Aljustrel, tendo a equipa procedido à avaliação e estabilização da parturiente.

À saída da localidade, quando a ambulância entrava na Estrada Nacional (EN) 18, a paciente entrou em trabalho de parto, tendo a ambulância encostado na berma e as duas operacionais dos BVA ajudado o bebé a nascer.

Quando a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) chegou ao local, o parto já tinha sido realizado. Posteriormente, mãe e filho foram avaliados e transportados, de boa saúde, para a maternidade do Hospital de Beja.

Desde maio de 2016, os operacionais dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel já fizeram dez partos. O último tinha ocorrido no passado dia 26 de abril. Ana Catarina, bombeira de 2ª categoria, participou em cinco deles, pelo que já é carinhosamente tratada por "mãezinha" na vila de Aljustrel.