Mulher morre atropelada quando apanhava sol no passeio, condutor fugiu

Uma mulher com cerca de 80 anos morreu, na tarde deste sábado, no serviço de urgência do Hospital de Beja, depois de ter sido atropelada numa rua em Aljustrel.

O acidente ocorreu cerca das 15.50 horas no Bairro de São João, em Aljustrel. A vítima foi atropelada por um carro que terá galgado o passeio, atingindo a mulher, que entrou em paragem cardiorrespiratória.

A mulher foi transportada para as urgências do Hospital de Beja, numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel (BVA), apoiada pelos operacionais da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a morrer já na unidade hospitalar.

De acordo com João Lemos, adjunto do Comando dos BVA, "a senhora estava no passeio, sentada numa cadeira a apanhar sol, quando foi colhida pelo veículo, desconhecendo-se as causas que estiveram na origem do acidente".

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse ao JN que "o condutor abandonou o veículo no local e fugiu", estando a viatura já na posse da Guarda para ser analisada.

Na sequência do acidente, um familiar da vítima sentiu-se mal, foi assistido no local e depois transportado pelos bombeiros para o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Castro Verde.

No socorro às vítimas estiveram envolvidos 10 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel, SIV de Castro Verde e GNR, apoiados por cinco viaturas.