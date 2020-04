Teixeira Correia Hoje às 19:39 Facebook

Uma forte trovoada acompanhada de queda de granizo cobriu Aljustrel de branco e provocou o corte de diversas ruas e estradas no concelho.

A queda de granizo aconteceu pouco passava das 18 horas deste domingo. Apesar das chamadas para os bombeiros locais, não há danos pessoas e materiais a registar.

Os bombeiros tiveram que proceder à limpeza da via na Estrada Municipal 527, na ligação entre Ervidel e Montes Velhos, no concelho de Aljustrel, com quatro operacionais e uma viatura.