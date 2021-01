Surto no lar da Misericórdia com 42 infetados

Teixeira Correia Hoje às 17:15 Facebook

"Morremos na praia". Foi esta a expressão de desalento e angústia partilhada ao JN por Manuel Frederico, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel (SCMA), a propósito do surto de covid-19 detetado no lar da instituição no passado dia 15, a cinco dias da vacinação de utentes e funcionários.

Dos 69 utentes daquela Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), há 32 infetados e das 60 funcionárias, há 10 infetadas e duas em isolamento profilático.

O surto foi detetado no dia 15, depois de serem testadas 18 funcionárias e duas terem apresentado resultado positivo. Uma semana antes tinham sido testadas outras 22 funcionárias, cujos resultados tinham sido negativos.

Na terça-feira, e na sequência de diligências efetuadas junto da Autoridade de Saúde Pública, foram efetuados testes a todos os utentes e funcionários do lar, num total de 133 pessoas, e foram conhecidos 40 novos casos, que se juntam aos dois casos iniciais de duas funcionárias.

"Apesar do enorme esforço humano e financeiro e de todas as medidas implementadas, o vírus entrou-nos casa adentro. Desde março que os utentes estavam fechados nos quartos, as visitas eram sem contactos e à beira da vacinação aparece o surto", disse de voz embargada Manuel Frederico, que está em isolamento profilático depois do contacto com uma das funcionárias infetadas.

O provedor da SCMA desabafou: "há duas noites que não durmo a pensar em toda aquela gente".

A evitar a cadeia de contágios, a ERPI criou duas alas independentes onde se encontram infetados e não infetados, como medida preventiva para conter o surto.

A Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel tem também a valência de infantário, denominado "A Borboleta", que foi encerrado e onde já foi feita a desinfeção e higienização das instalações por uma empresa especializada.