Cientista alentejano ganha bolsa europeia de quase dois milhões de euros

Hoje às 20:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Guerreiro é de Beja mas foi através da Universidade de Coimbra que conseguiu apoio para investigação no campo na nanotecnologia molecular.

Quando há 20 anos deixou a pacatez da vila de Almodôvar, em Beja, e rumou para a Universidade de Coimbra, Sérgio Guerreiro estava longe de sonhar que, um dia, vir a ser um cientista de renome e muito menos ganhar uma bolsa europeia de 1,9 milhões de euros, atribuída pelo European Research Council (ERC).

As bolsas "ERC Starting Grant" são dirigidas a investigadores em início de carreira, possibilitando que os bolseiros formem grupos de trabalho e desenvolvam projetos em distintas áreas científicas. A investigação vai permitir que, ao longo de cinco anos, Sérgio Guerreiro desvende as formas tridimensionais de algumas moléculas chave no campo da nanotecnologia molecular e entender a sua mecânica funcional.