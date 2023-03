Ferido grave em despiste de mota em Almodôvar

Um homem de 56 anos ficou em estado grave na sequência de um despiste da mota em que seguia, este domingo à tarde, no concelho de Almodôvar.

O acidente, cujos motivos estão a ser apurados pela GNR, registou-se pelas 19.45 horas na Estrada Municipal 1198, no Serro do Negro, no chamado Pico do Mú.

Depois de estabilizado no local, o homem foi transportado para o Complexo Desportivo de Almodôvar, onde se encontrava o helicóptero do INEM de Loulé, que o transportou para o Hospital de Faro.

Para o socorro à vítima foram mobilizados 16 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almodôvar, viatura de suporte imediato de vida (SIV) de Castro Verde e GNR, apoiados por cinco viaturas, além de meio aéreo e respetiva tripulação.