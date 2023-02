Homem ferido com gravidade em capotamento de máquina de rasto em Almodôvar

JN/Agências Hoje às 20:14 Facebook

Um homem de 37 anos ficou, esta terça-feira, ferido com gravidade na sequência do capotamento da máquina de rasto que conduzia, num acidente de trabalho, no concelho de Almodôvar (Beja), disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente, que ocorreu na Serra Morena, em São Barnabé, foi dado às 17.05 horas, tendo o homem sido transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o hospital de Faro.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente, adiantou a fonte da GNR.

As operações de socorro, de acordo com o comando sub-regional, mobilizaram os bombeiros de Almodôvar, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 16 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Albufeira, e o helicóptero.