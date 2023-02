Homem morre em queda de carro alegórico no Carnaval de Almodôvar

Um homem morreu esta terça-feira após cair de um carro alegórico no desfile de Carnaval em Almodôvar, distrito de Beja.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja o óbito foi declarado no local, tendo o corpo da vítima seguido para o Instituto de Medicina Legal.

O alerta foi dado às 17 e 54 horas e para o local foram 19 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros de Almodôvar, GNR, a ambulância com Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde, a unidade móvel de intervenção psicológica e o helicóptero do INEM.