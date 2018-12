Jovem militar da GNR morre num acidente em Almodôvar

Hoje às 22:54, atualizado às 23:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 27 anos morreu, este domingo, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros, na Estrada Municipal 1167, em Rosário, concelho de Almodôvar, distrito de Beja.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja acrescentou que o alerta para o acidente foi dado pelas 19.53 horas, tendo ainda sofrido ferimentos ligeiros uma outra pessoa envolvida nesta colisão.

Segundo o JN apurou, a vítima é um militar da GNR, de 27 anos, identificado como Pedro Costa. O acidente ocorreu na estrada que faz a ligação entre a EN2 e as Minas Neves-Corvo, num troço que faz uma ligeira curva, mas com duas vias muito largas.

Ao local ocorreram elementos dos Bombeiros Voluntários de Almodôvar, a Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) de Beja, a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde e a GNR, num total de 29 operacionais, apoiados por 11 viaturas. A EM1167 está fechada ao trânsito nos dois sentidos, desde a chegada dos meios de socorro ao local do acidente.

Apesar dos esforços das equipas de socorro, que incluíram manobras de reanimação, não foi possível salvar Pedro Costa, militar do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Almodôvar, que seguia na sua viatura particular, tendo o óbito sido declarado no local.

A outra viatura era conduzida por um trabalhador das Minas Neves-Corvo, de 30 anos, que terá saído mais cedo do turno e tinha como destino Almodôvar. Foi transportado para o Hospital de Beja, sendo considerado ferido ligeiro.

Pedro Costa era um grande amante das motas estando ligado ao clube motard da sua terra natal. Há meia dúzia de anos, teve um acidente de mota, durante a Concentração Motard de Faro, tendo estado internado durante largos meses.

O corpo da vítima foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Beja, onde será autopsiado.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 29 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almodôvar, apoiados por 11 viaturas, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja, além da GNR.