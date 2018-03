Mau tempo encerra escola em Almodôvar

Teixeira Correia Hoje às 16:01 Facebook

A Escola Básica e Secundária Dr. João Brito Camacho (EB2,3/S), em Almodôvar, foi encerrada e a população estudantil dispensada das aulas depois do temporal que se abateu sobre o concelho e originou a queda de árvores no recinto e o levantamento de telhas de um dos blocos do estabelecimento de ensino.

Não houve feridos entre as cerca de 300 pessoas, alunos, professores e auxiliares que estavam no interior da EB2,3/S, quando cerca das 12.30 horas ocorreu o acidente que causou uma onda de pânico.

António Bota, presidente da Câmara de Almodôvar, disse ao JN, que, "por precaução, foi decido suspender as aulas", acrescentando que "apesar de ser uma escola cuja responsabilidade pertence ao Governo, a autarquia trouxe os seus meios para o terreno e com os bombeiros resolvemos a situação", justificou.

O autarca contou que "cinco sapadores da autarquia e os bombeiros cortaram as árvores e fizeram a fixação das telhas", acrescentando que, no concelho, houve a queda de muitos árvores "mas, por iniciativa da câmara, uma empresa privada foi para o terreno fazer a limpeza das ruas e estradas", concluiu.

As aulas na Escola Básica e Secundária Dr. João Brito Camacho vão ser retomadas na sexta-feira com toda a normalidade.