A 12.ª edição da Feira do Cogumelo e do Medronho, que vai ter como destaque os recursos da serra, decorre na aldeia de São Barnabé (Almodôvar), no fim de semana de 24 e 25 de novembro.

A Feira do Cogumelo e do Medronho tem como principal objetivo a valorização dos recursos endógenos da Serra do Caldeirão.

