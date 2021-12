Idoso morre em colisão entre automotora e carrinha na Linha do Alentejo

Teixeira Correia Hoje às 21:28 Facebook

Um homem com cerca de 80 anos morreu, esta quarta-feira, numa colisão entre uma automotora e uma carrinha de caixa aberta na Linha do Alentejo, perto de Alvito. A cadela de companhia do idoso também morreu no acidente.

Segundo apurou o JN, nenhum dos nove utentes da composição ferroviária, que fazia a ligação entre Casa Branca e Beja, sofreu ferimentos. A pedido da CP vão ser transportados por viaturas dos Bombeiros Voluntários de Alvito (BVA) para as localidades de Cuba e Beja.

Fonte do Corpo de Bombeiros precisou que a vítima mortal "é um octogenário que tem uma propriedade agrícola próxima do local onde se deu o acidente, mas que não precisava de atravessar a linha para ir para lá".

O alerta para o acidente foi dado às 18.55 horas e a circulação na Linha do Alentejo está fechada entre Casa Branca e Beja e no sentido oposto, não se sabendo quando vai ser retomada.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Alvito, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Beja e a GNR, num total de 19 operacionais, apoiados por oito veículos.

Outro acidente

No passado dia 3 de novembro, também na Linha do Alentejo, a colisão entre um comboio Intercidades e um veículo de mercadorias, na zona de Viana do Alentejo (Évora), causou um ferido grave. O condutor da carrinha, um homem com cerca de 40 anos, foi a única vítima do acidente, já que os 36 passageiros da composição nem necessitaram de assistência.