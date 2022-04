Homem morre atingido por azinheira em Barrancos

JN/Agências Hoje às 13:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 52 anos, morreu esta sexta-feira, depois de ter sido atingido por uma azinheira, num acidente de trabalho, numa herdade perto de Barrancos, no distrito de Beja.

Segundo fonte da GNR, "uma azinheira caiu em cima da vítima", quando decorriam trabalhos de cortes de azinheiras, na Herdade Rocianas, tendo o óbito do homem sido declarado no local.

O corpo do homem, de nacionalidade espanhola, foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja, acrescentou a fonte da Guarda Nacional Republicana.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta para o acidente foi dado às 10:17, acrescentando que o homem "estava a trabalhar com um trator quando foi atingido por uma azinheira", que caiu durante os trabalhos.

A Autoridade para as Condições do Trabalho foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o sinistro, adiantou a fonte do CDOS.

Para o local, foram mobilizados 10 operacionais, dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica, apoiados por cinco veículos, um deles a viatura de Suporte Imediato de Vida de Moura.