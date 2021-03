Iara nasceu dentro da ambulância dos Bombeiros de Barrancos

Teixeira Correia Hoje às 19:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Iara nasceu esta quarta-feira, numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Barrancos, durante o transporte da mãe para a Maternidade do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, depois de terem percorrido 45 quilómetros desde a saída da vila raiana.

Inês tinha entrado em trabalho de parto e a filha acabou por nascer perto de Vila Verde de Ficalho, concelho de Serpa, a 55 quilómetros da maternidade do hospital de Beja.

"Recebemos o alerta cerca das 12.45 horas. Como a senhora aparentava estar em trabalho de parto, através do CODU, pedimos o apoio da viatura SIV de Moura. A enfermeira foi na nossa ambulância e, antes de Ficalho, parámos e efetuou-se o parto" revelou ao JN João Agulhas, comandante dos Voluntários de Barrancos.

O parto foi realizado pela enfermeira, cerca das 14.15 horas, com a ajuda dos bombeiros, quando a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Beja se deslocava ao encontro da ambulância e da SIV, que foi depois desmobilizada. Depois do parto, a mãe Inês e a filha recém-nascida, que vai ser registada como Iara, foram transportadas para a maternidade do hospital de Beja, onde se encontram de boa saúde, devendo ter alta nas próximas 24 horas.

"Há seis meses fizemos outro parto na ambulância. Barrancos fica longe de Beja e estamos sempre preparados para trazer ao mundo novos conterrâneos", adiantou, feliz, João Agulhas.