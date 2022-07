ACOS apoia agricultores de outras regiões afetados pelos incêndios

Com o objetivo de minorar as carências dos colegas de Murça, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, a ACOS-Associação de Agricultores do Sul, sediada em Beja, está a participar na ação de solidariedade que pretende angariar palha, feno e concentrados para a alimentação animal.

Os incêndios destruíram, naqueles concelhos, mais de metade da sua área territorial e áreas de pastagem, instalações agrícolas e as reservas alimentares existentes.

Tal como defendeu o presidente da ACOS, "é urgente responder com rapidez aos problemas e carências com que se debatem cerca de uma centena de produtores pecuários, que nem sequer palha têm para os animais". As carências afetam cerca de 600 cabeças, a esmagadora maioria de raças autóctones, das raças carinas Serrana e Bravia e bovina Maronesa.

Para Rui Garrido "a cultura de solidariedade entre os agricultores permitirá, mesmo em ano de escassez, fazer com que se possa minorar o problema daqueles colegas", rematou.

Como pontos de recolha, além do seu pavilhão, a ACOS criou ainda outros locais de concentração de donativos em outras zonas do país, envolvendo as estruturas do setor, como o Centro de Desenvolvimento Agro-Pecuário, em Évora, o Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém e a Associação de Criadores de Ruminantes da Guarda (ACRIGUARDA), na cidade da Guarda.