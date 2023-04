Agricultores enviam carta à ministra da Agricultura a pedir medidas contra a seca

A Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo (FAABA) divulgou a carta enviada à Ministra da Agricultura, onde descrevem a situação de seca que já se vive da região e que face ás temperaturas anormalmente altas, tende a agravar a situação

No documento, assinado por Rui Garrido, presidente da FAABA, os agricultores asseguram que "a perda total das pastagens, forragens e cereais é praticamente irreversível", acrescentando que apesar de um inverno promissor, "as reservas de alimentos para a pecuária são escassas ou quase nulas e a palha e feno no mercado têm preços bastante altos", concluem.

Os "homens da terra" referem que os olivais de sequeiro, o montado de sobro, apresentam também cenários muito adversos. "Em 85% do território agricultável alentejano, não haverá pastagens, forragens, cereais, azeitona ou cortiça, pondo em causa a sustentabilidade deste mundo rural interior", justificam.

Face ao cenário que consideram dramático, a FAABA apresentaram à Ministra da Agricultura oito propostas para fazer face ao dramatismo porque passam, pedindo "o reconhecimento formal da situação de seca em toda a região, apoios diretos aos animais e às culturas, antecipação das ajudas de 2023, apoios para reduzir os impostos, manutenção do preço da água de Alqueva".

Durante a sessão de abertura da Ovibeja, Rui Garrido que é também o presidente da ACOS-Agricultores do Sul, referiu como exemplo dos custos que estão a suportar pela falta de chuva que "os espanhóis estão a comprar o feno em Portugal a 300 euros a tonelada e depois falta comida para o nosso gado", assegurando que nas explorações os criadores "já estão a reduzir os efetivos", concluiu.

Uma das medidas defendidas criação urgente de um plano hidrológico estratégico para esta vasta região, para assegurar o apoio à pecuária e reservas para abastecimento de água às populações.