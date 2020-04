Ajuntamento de pessoas em funeral leva PSP a bloquear entrada de cemitério

Teixeira Correia Hoje às 16:04 Facebook

Cerca de duas dezenas de agentes da PSP de Beja foram mobilizados na manhã desta segunda-feira para bloquear a entrada do cemitério da cidade e evitar a invasão por parte de familiares e amigos de um indivíduo que ia ser sepultado.

O corpo de um indivíduo de etnia cigana procedia de Évora, o que provocou um enorme ajuntamento de pessoas nas imediações do cemitério, mas só os familiares mais diretos, como prevê o despacho do Governo, puderam aceder ao interior do mesmo. Muitos carros que acompanhavam a viatura da agência funerária foram impedidos pela PSP e GNR, na Rotunda da Força Aérea, de entrar na cidade.

Quando o carro funerário parou à entrada e até à saída do cemitério, agentes da Brigada de Intervenção Rápida da PSP colocaram grades e fizeram um cordão para barrar a entrada de muitos dos familiares e amigos que queriam acompanhar a cerimónia.

Muitos dos ocupantes das viaturas, que na rotunda de entrada na cidade foram obrigados a voltar para o local de residência, contornaram as indicações da PSP e GNR, ao entrarem por um caminho municipal. Deixaram as viaturas aparcadas junto ao Parque de Mariais da autarquia e a pé por estradas de terra batida acederam ao parque de estacionamento do cemitério.

Após a realização das cerimónias fúnebres e a viatura da agência funerária ter saído, as pessoas acabaram por deixar o local, não se registando qualquer incidente