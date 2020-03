Alteração de planos: Voo da Hi Fly para a China sairá do aeroporto de Lisboa

Teixeira Correia Hoje às 11:19 Facebook

O voo da Hi Fly que deveria ter saído na sexta-feira do Terminal Civil Aeronáutico de Beja (TCBeja), com destino à China, tem novos planos e vai descolar do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Na manhã deste sábado, a tripulação deixou a unidade hoteleira em Beja, com quem a companhia tem acordo, e rumou a Lisboa, num transbordo acompanhado em exclusivo pelo JN.

A falta do plano de voo, face à interdição de aterrarem em aeroportos de outros países por causa da crise do coronavírus, para reabastecimento, terá estado na origem da mudança da rota da viagem, para o voo que esteve agendado para sair do TCBeja às 17 horas de sexta-feira. O JN apurou que a aeronave foi inclusivamente abastecida de comida por uma empresa de catering, mas a inexistência do plano de voo terá abortado a operação.

Segundo um comunicado divulgado, na sexta-feira, pela companhia aérea portuguesa, um avião Airbus A340 sairia do TCBeja "para carregar 30 toneladas de equipamentos médicos essenciais para a luta contra a pandemia de Covid-19, nomeadamente, máscaras, óculos, roupas, testes de diagnóstico, ventiladores e outras peças de equipamentos médicos, já em falta em Portugal e noutros países europeus".

No documento, a Hi Fly referia ainda que "para garantir que o voo fosse realizado, a empresa recusou todos os lucros da missão e também, através do seu parceiro filantrópico Fundação Mirpuri, fez uma doação de 100 mil euros para contribuir para os custos da mesma", justificaram.

A empresa tinha prevista a saída de Beja para a tarde de sexta-feira e regressar a Portugal amanhã, 22 de março, com aterragem prevista para o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, dee onde vai partir agora em data ainda por apurar.