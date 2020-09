Anulado encontro do Conselho Superior da Magistratura em Beja

Teixeira Correia Hoje às 18:49 Facebook

O XV Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura que deveria realizar-se nos próximos dias 8 e 9 de outubro no Pax Júlia-Teatro Municipal, em Beja, foi anulado.

As contingências impostas pela Direção-Geral de Saúde (DGS) sobre a covid-19, que limitava a cerca de um terço o número de presenças de magistrados e convidados, levou o Conselho Superior da Magistratura a anular o XIV Encontro Anual que estava agendado para cidade de Beja, tendo a decisão já sido comunicada à Câmara Municipal.

O evento deveria receber a presença de cerca de três centenas de magistrados e convidados, nomeadamente as personalidades oficiais mais relevantes da área da Justiça.

Na sequência do XIV Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura, que decorreu em Bragança em novembro de 2019, aquele órgão de gestão da magistratura judicial deliberou realizar o encontro anual na cidade de Beja. Esta seria a primeira vez que o encontro se realizaria em Beja, e o terceiro que ocorreria a sul do Tejo, tendo os anteriores decorrido há alguns anos em Tavira e Évora.

O presidente da Comarca Judicial de Beja, juiz José Lúcio, congratulou-se com a escolha, "representativa do reconhecimento pelo trabalho aqui realizado", e justificou que "não fazia sentido realizar um encontro com uma redução tão drástica de participantes, o que não traduzia a realidade da Magistratura", reconhecendo todo o trabalho desenvolvido pelo Município de Beja "na parceria e colaboração na realização do evento que acabou por ser cancelado".

A Cerimónia de Abertura iria contar com a presença da ministra da Justiça, Francisca Van Dunnen, do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que por inerência preside ao Conselho Superior da Magistratura, Juiz Desembargador António Piçarra e do presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénio.