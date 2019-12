Apesar do dilúvio, a maior albufeira da Europa está longe de encher

Teixeira Correia Hoje às 16:52 Facebook

Apesar do mau tempo que tem assolado Portugal nos últimos dias, devido à depressão Elsa, a região do Alentejo é aquela onde menos tem chovido, o que faz com que a albufeira da Barragem de Alqueva, a maior da Europa, esteja muito longe de atingir a capacidade máxima de enchimento.

Segundo os dados fornecidos ao JN pela Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva (EDIA), às 9 horas desta sexta-feira, a albufeira apresentava uma cota de enchimento de 145,33 metros (em 152 possíveis) e um volume de água armazenado de 2754,01 hectómetros cúbicos (hm3), muito longe da capacidade máxima de 4150 hm3, que foi atingida pela primeira vez a 12 de janeiro de 2010.

Nas últimas 48 horas, desde que a depressão Elsa começou a assolar o país, a cota em Alqueva subiu 21 centímetros e armazenou mais 5,37 hectómetros cúbicos.

Fonte da EDIA disse ao JN que "a Bacia do Guadiana é aquela onde menos tem chovido, daí que não seja de prever o enchimento de Alqueva", acrescentando que "as terras estão agora alagadas e, quando a água começar a escorrer, pode chegar à albufeira".

A última vez que a Barragem do Alqueva encheu na plenitude foi no início de 2014, mas na altura a EDIA não fez descargas para o leito do rio Guadiana, como tinha acontecido um ano antes, quando foram despejados milhares de hectómetros cúbicos de água para o "Grande Rio do Sul".

Para melhor se perceber o pouco que tem chovido no Alentejo, basta recordar que entre 17 e 19 de dezembro, a precipitação acumulada foi de 19.2 milímetros. No acumulado das semanas entre 11 e 17 de dezembro e 13 e 19 do mesmo mês, a diferença é de 26,8 milímetros.

Também na Barragem de Pedrógão, no concelho de Vidigueira, e que desempenha a função de contra-embalse de Alqueva, permitindo que a central hidroelétrica possa funcionar de forma reversível, o cenário de enchimento total também é uma miragem. Com uma capacidade de armazenamento de 106 hectómetros cúbicos, está com um volume de 91,49 hm3 e a sua cota de enchimento atual é de 83,85 metros para um máximo de 84,8 metros.