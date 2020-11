Associação de Futebol de Beja acautela próximas jornadas devido ao recolher obrigatório

Teixeira Correia Hoje às 18:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação de Futebol de Beja (AFBeja) começou já na manhã deste domingo a acautelar as próximas jornadas dos Campeonatos Distritais da 1.ª e 2.ª Divisão de seniores, face ao decreto do recolher obrigatório a que o concelho de Beja fica sujeito, com particular incidência nos fins de semana.

O município de Beja, o único do distrito, é um dos que integra a lista dos 121 "concelhos de risco" mais atingidos pela pandemia de covid-19 - desde 4 de novembro estavam abrangidos pelo "dever cívico de recolhimento domiciliário". A partir desta segunda-feira, o Governo decretou que estes concelhos passam a estar sujeitos ao "recolher obrigatório": nos dias úteis, a circulação é limitada entre as 23 horas e as 5 horas do dia seguinte e nos fins de semana, das 13 horas às 5 horas do dia seguinte. A situação inviabiliza a deslocação de jogadores e árbitros.

Fonte da AFBeja disse ao JN que "já começámos a tratar de antecipar jogos para as manhãs de sábado e domingo, para evitar adiamentos nos dois próximos fins de semana", acrescentando que no próximo domingo, dia 15, na 1.ª Divisão, "o União Serpense aceita jogar em Penedo Gordo (Concelho de Beja) no domingo de manhã, falta agora a aceitação da equipa da casa. O clube da cidade de Beja, o Despertar S.C. descansa, está resolvido", justificou.

No Campeonato da 2.ª Divisão, a questão só se coloca na Série A, onde participam três clubes do concelho de Beja, o Bairro da Conceição, Albernoense e o Salvadense. As duas primeiras equipas jogam entre elas e o Salvadense recebe a equipa "B" do Vasco da Gama de Vidigueira.

Mas existem outras duas questões que a direção da AFBeja vai ter que acautelar, para os sábados e domingos depois das 13 horas e, que se prende com os árbitros residentes no concelho de Beja que não se podem deslocar para dirigir os jogos e os jogadores que estão inscritos em clube de outros municípios, também impedidos de sair das residências.

Em caso da falta de árbitros em número suficiente para dirigir os jogos, o regulamento de provas associativo prevê os mecanismos legais de substituição dos mesmos e se um clube "se recusar a cumprir o disposto no mesmo, será punido com falta de comparência".

Para o fim de semana de 21 e 22 de novembro a situação pode ser diferente se na próxima quinta-feira o Governo retirar Beja da lista dos "concelhos de risco". Caso se mantenha o decreto de estado de emergência, em causa podem ficar os jogos da 2.ª Divisão a realizar no dia 21 de novembro, Amarelejense - Bairro da Conceição e Albernonense - Salvadense e da 1.ª Divisão, a realizar no dia seguinte e que engloba as partidas do Despertar - Serpa e do Piense - Penedo Gordo.

Mas a pandemia de covid-19 faz-se sentir desde o início do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão, em que Odemirense e Praia de Milfontes, recusam-se a comparecer aos jogos, por considerarem que "não estão reunidas condições de saúde e segurança para a disputa da competição".