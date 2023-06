Aterragem de helicóptero do INEM interrompe torneio de futebol em Beja

Um helicóptero do INEM aterrou, este sábado, num dos campos de futebol que estão a acolher a VIII edição do Beja Cup.

A aterragem ocorreu pelas 18.05 horas, interrompendo o torneio de futebol jovem que decorria num dos três campos do Complexo Desportivo Fernando Mamede, em Beja, tal como aconteceu na edição do ano passado do Beja Cup.

O helicóptero do INEM irá fazer o transporte de urgência de um doente para Lisboa.

PUB

A VIII edição do Beja Cup decorre até domingo envolvendo 1100 jovens futebolistas dos escalões masculinos de sub7, sub9, sub10, sub11, sub13 e sub14 e dos femininos de sub16.