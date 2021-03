Autarquias reforçam apoios financeiros e materiais a corporações no distrito de Beja

Teixeira Correia Hoje às 19:55 Facebook

Twitter

Partilhar

As dificuldades financeiras e o atual cenário de crise face à pandemia de covid-19 levaram algumas das câmaras municipais do distrito de Beja a conceder apoios financeiros e materiais aos corpos de bombeiros do seu concelho.

O Município de Odemira, o maior de Portugal com 1729 km, o único com dois corpos de bombeiros, um na sede do concelho e outro em Vila Nova de Milfontes, foi o que disponibilizou maior apoio.

A corporação de Odemira vai receber 90 mil euros, uma viatura de comando e uma carrinha ligeira mista de tração total, destinada a substituir aquela com que o comandante dos bombeiros Luís Oliveira sofreu um acidente a 18 de setembro de 2020 do ano passado. Já a corporação de Vila Nova de Milfontes receberá 30 mil euros, um veículo operacional e um jipe multifunções também de tração total.

Os Municípios de Cuba e Beja atribuíram verbas suplementares de ajuda aos seus corpos de bombeiros, tendo atribuído 25 mil euros a cada uma das corporações dos seus concelhos.

Finalmente, a edilidade de Almodôvar apoiou a 100% a aquisição de uma viatura de combate a incêndios florestais e a respetiva transformação de carroçaria. Ao veículo, que custou 120 mil euros, foi incorporado um depósito de quatro mil litros, proteção de cabine para os cinco operacionais, maior depósito de combustível e tração total.