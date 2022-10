Base aérea de Beja recebe Campeonato Mundial Militar de Corta-Mato

As delegações dos 32 países que vão disputar, a partir desta quarta-feira, a 58.ª edição do Campeonato Mundial Militar de Corta-Mato, que tem como cenário a Base Aérea (BA) Nº11, em Beja, foram recebidas no Salão Nobre da Câmara, pelo presidente da autarquia.

A competição, a primeira que se disputa no nosso país, vai juntar mais de 300 atletas nos setores masculinos, femininos e numa estafeta mista. Portugal tem uma equipa composta por 22 especialistas de corta-mato, em representação dos três ramos das Forças Armadas e também da GNR e PSP.

Sob a supervisão do Conselho Internacional do Desporto Militar (CISM-Conseil International du Sport Militaire), a organização da prova cabe à Força Aérea Portuguesa (FAP) e à Comissão de Educação Física e Desporto Militar, da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, com o patrocínio e apoio da Câmara Municipal de Beja.

PUB

As delegações chegaram na terça-feira a Portugal, via Aeroporto Humberto Delgado, seguindo-se o transporte de Lisboa para a BA11, ou em aeronaves próprias que aterraram no Terminal de Beja ou na BA11. Para chegar solo lusitano, a comitiva do Chile percorreu 10.106 quilómetros, o Perú 8.830, o Equador 8.413, a Índia 8.232 e o Brasil 7.435.

À tarde, foram recebidas pelo presidente da Câmara de Beja, que destacou "a importância de receber todos os participantes [e] desejar-lhes uma excelente competição". Paulo Arsénio manifestou ainda um desejo: "espero que gostem da cidade e desfrutem da sua beleza".

Por seu turno, o tenente Jansen Bark, sueco e representante do CISM, sustentou que estão reunidas "todas as condições para uma excelente competição". E admitiu: "esperamos desfrutar da região e um dia voltar com as nossas famílias".

Os chefes das delegações foram cumprimentados pelo presidente da Câmara de Beja, recebendo ofertas da autarquia. O momento mais marcante terá sido quando Paulo Arsénio cumprimentou o chefe da delegação da Ucrânia, a quem desejou que "a guerra termine rápido, sem mais sofrimento para o povo ucraniano".

Esta quarta-feira, disputam-se as provas de corta-mato masculinas, na extensão de 10 quilómetros, com a presença de 149 atletas de 30 países e a feminina na distância de 8 quilómetros, onde estarão 106 atletas de 24 países.

Na quinta-feira, será a competição de estafetas mistas, com 4 atletas e cada um a percorrer dois quilómetros, sendo disputada por 20 países. Antes tem lugar o corta-mato escolar onde vão participar 150 alunos do 9º ao 12º das escolas de Beja.