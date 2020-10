Beja limita permanência no cemitério no Dia de Todos os Santos

Teixeira Correia Hoje às 18:14 Facebook

A 1 de novembro, Dia de Todos os Santos, e no dia anterior, a Câmara de Beja não vai encerrar o cemitério mas divulgará recomendações como o uso obrigatório de máscara e a limitação do número de pessoas por campa e do período de permanência no local.

A confirmação foi feita ao JN pelo presidente da autarquia. Paulo Arsénio recordou que "as pessoas já ficaram privadas, no passado recente, do cemitério em datas simbólicas, como no dia da mãe, em que estava fechado", sustentando tratarem-se de recomendações "que, se todos seguirem, podem ajudar", rematou.

Para o edil, há ainda uma condicionante que pode alterar as expectativas das famílias que pretendem deslocar-se ao cemitério: as "condições meteorológicas previstas para esse fim de semana", lembrou.

A medida deverá estender-se aos cemitérios das várias freguesias do concelho de Beja, situação que será comunicada em tempo útil aos presidentes de junta.