Beja: Presidente da Distrital e JSD em "rota de colisão" nos apoios eleitorais

A Juventude Social-Democrata (JSD) Distrital de Beja emitiu um comunicado onde "manifesta" o seu apoio a Rui Rio na corrida à liderança do PSD, defendendo este é o candidato "dos militantes e não dos importantes", e que o anúncio foi tornado público sabendo que aquele candidato "é o melhor para o futuro do PSD e do nosso país", sustenta a estrutura.

Este anúncio não será alheio à publicação feita nas redes sociais por Gonçalo Valente, presidente da Distrital de Beja do PSD, onde este se dirige aos militantes do partido e aos amigos e expressa o seu apoio pessoal a Paulo Rangel. O líder da distrital justifica tal apoio por "reconhecer a sua preparação para ser Primeiro-ministro", e que o seu espírito aglutinador "fez-me voltar a acreditar que era possível novamente", rematando a publicação com um forte apelo: "vamos mudar o partido, vamos ganhar o País!", remata.

Publicamente ainda não é conhecida nenhuma tomada de posição por parte da Comissão Política Distrital de Beja do PSD, sobre qual dos dois candidatos vai apoiar na corrida às eleições internas do partido.

No documento tornado público esta quinta-feira, a JSD Distrital de Beja, defendendo que se "revê" em Rui Rio pelos "valores que tão queridos são ao PSD, como o companheirismo, a integridade e um sentido patriótico inconfundível", sustentando que é o mesmo líder para o partido e a melhor opção para futuro Primeiro-Ministro", rematam.

Apontando "as provas dadas" na gestão de Rio à frente da Câmara do Porto, a JSD lembra as sondagens adversas "que sempre contrariou", destacando e "enobrecendo" a conquista de seis Câmaras Municipais no Alentejo e da Câmara de Lisboa.

Em comunicado, a candidatura de Rui Rio informou que manifestaram o seu apoio ao presidente do PSD, os autarcas de Arcos de Valdevez, João Esteves, Vila Nova de Foz Coa, João Paulo Sousa, Sardoal, Miguel Borges, Redondo, David Galego, Mourão, João Fortes, Castro Marim, Francisco Amaral, Carrazeda de Ansiães, João Gonçalves, e de Torre de Moncorvo, Nuno Gonçalves.