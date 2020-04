Beja vai celebrar o 25 de Abril e recordar Pedro Barroso pelo Facebook

Teixeira Correia Hoje às 21:31 Facebook

A pandemia da Covid-19 alterou por completo a vida dos portugueses e até as comemorações do 46º Aniversário do 25 de Abril. Para festejar a data, a Câmara Municipal de Beja lançou o repto, para que a partir das 23 horas da próxima sexta-feira, os munícipes entrem no facebook oficial do Município para celebrar a "conquista da liberdade".

A autarquia divulgou o link do Facebook ao qual os interessados devem aceder para "participar" nas celebrações do 25 de Abril.

O presidente da Câmara de Beja incentivou cada concidadão para que "não perca um excelente programa de cerca de uma hora que estamos a preparar para todos", não revelando mais pormenores. O JN sabe que haverá um vistoso fogo-de-artifício "virtual" para marcar as comemorações, além da "presença" de artistas locais e nacionais.

Paulo Arsénio recordou que em meados de 2019, a autarquia convidou Pedro Barroso para que fosse o cabeça-de-cartaz dos festejos na Praça da República da cidade. "Infelizmente disse-nos que graves problemas de saúde talvez não o permitissem. Não o permitiriam mesmo".

Pedro Barroso faleceu a 16 de março. "Deixou-nos e não virá mais a Beja. Nem agora, nem nunca mais", justificando a passagem de músicas e poemas do cantor "como homenagem a um dos maiores nomes de sempre da música portuguesa".