Bolo-rei maior que a Torre de Menagem do castelo encerra o Natal em Beja

Um bolo-rei gigante, com 50 metros de comprimento, 10 metros maior do que a Torre de Menagem do Castelo, encerra segunda-feira, Dia de Reis, as comemorações de mais um "É Natal em Beja". O bolo começa a ser montado a partir das 15 horas horas, na Praça da República, e será oferecido a toda a população.

A iniciativa, que já vai na sua terceira edição, é organizada pela Câmara Municipal de Beja, com o bolo a ser fabricado pela pastelaria bejense Luiz da Rocha, que no próximo mês de maio celebra 127 anos de existência.

Muitos dos 40 de trabalhadores da empresa ajudaram na confeção do bolo, que foi feito em 80 troços, com dois quilos e um comprimento de 0,625 metros cada um, o que lhe dá um peso total de 160 quilos e meia centena de metros de comprimento.

Na confeção do bolo-rei gigante foram utilizados 50 quilos de farinha, 13 quilos de açúcar, 12 quilos de manteiga, 60 quilos de fruta em calda, 170 ovos, fermento, leite, vinho do porto, pinhão nozes, passas de uva, sultanas e caju.

O Dia de Reis é ainda assinalado com o tradicional "Cantar as Janeiras", com o Grupo Coral do Lidador a percorrer as ruas, com o percurso a terminar na Praça da República, com o partir do bolo-rei gigante.