Bombeiros de Beja com segunda Equipa de Intervenção Permanente

A Câmara Municipal de Beja, a direção e o comando dos Bombeiros Voluntários de Beja, apresentaram, na manhã desta segunda-feira, a segunda Equipa de Intervenção Permanente da corporação local, que entrou hoje em serviço, num contrato com uma duração de três anos.

As Equipas de Intervenção Permanentes (EIP) são constituídas por cinco elementos, sendo a componente financeira suportada, em partes iguais, pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e pela Autarquia.

Os Bombeiros Voluntários de Beja possuem a primeira EIP desde 5 de maio de 2019 e foram das primeiras corporações do país a criar, em 5 de abril de 2003, um Grupo Permanente de Bombeiros (GPB), que tem as mesmas características operacionais que as EIP, mas cujo pagamento é feito na totalidade pela Autarquia.

Na apresentação da nova EIP, Rodeia Machado, presidente da direção da corporação, justificou que, para fazer parte daquela estrutura, "é preciso ser voluntário e cumprir 230 horas, como tal e pertencer aos quadros da corporação". A equipa, considerou, "é uma mais-valia no socorro às populações", contando a instituição com um quadro com cerca de 100 operacionais, homens e mulheres.

Por seu turno, o presidente da Câmara de Beja explicou que se trata de "assumir o compromisso de reforçar os meios humanos dos bombeiros e que a criação da equipa trilha esse caminho". A constituição de mais uma equipa "foi a resposta não a um desafio dos bombeiros, mas a uma necessidade", concluiu Paulo Arsénio.

Telma Barahona, bombeira há 26 anos, e Alexandra Ramos, há oito, integram a nova EIP e comungam da mesma ideia: "Fazer com gosto o trabalho de profissional, como se fazia o de voluntária, servindo acima de tudo as populações".