Bombeiros de Beja elegem nova direção a 21 de novembro

Na sequência da demissão da direção e restantes órgãos de gestão da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja (AHBVB), o presidente cessante da Assembleia-Geral convocou, para o próximo dia 21 de novembro, o ato eleitoral com vista a eleger os novos Corpos Sociais. A entrega das listas ocorre até ao próximo dia 30 e o mandato será por um período de três anos.

Tal como o JN revelou na passada terça-feira, a direção liderada por Rodeia Machado desde dezembro de 2020 apresentou o pedido de demissão ao presidente da Assembleia-Geral.

"Vou falar primeiro com o presidente da Assembleia-Geral. Estou há 30 anos naquela casa e não admito faltas de respeito", afirmou Rodeia Machado ao JN quando questionado sobre o pedido de demissão, sem concretizar as razões do pedido de renúncia.

Uma reunião "que terminou de uma forma atribulada" entre a Direção, o Comando e massa assalariada da corporação, terá estado na origem da renúncia ao cargo de presidente da Direção da AHBVB que Rodeia Machado ocupava há 30 anos. Todos os elementos daquele órgão seguiram as pisadas do presidente e apresentaram a demissão. Depois de conhecida a saída da Direção, os integrantes da Assembleia-Geral e do Conselho Fiscal apresentaram também as suas demissões.

Até à realização das eleições, a direção demissionária vai assegurar a gestão corrente da instituição.

Rodeia Machado foi vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) durante 16 anos, cargo que deixou em janeiro com a saída da direção liderada por Jaime Marta Soares, tendo recebido a Fénix de Honra, uma importante Distinção Honorifica da LBP.