Bombeiros de Beja voltam a ter autoescada operacional

Um ano depois de ter ficado inoperacional, o Veículo Escada 30 (VE30) chegou esta segunda-feira ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Beja (BVBeja) após ter sido sujeito a uma grande reparação e pintura.

A reparação do VE30 teve um custo de 60 mil euros, IVA incluído, suportado pelo grupo de cidadãos "Amigos dos BVBeja" que contribuíram com 15 mil euros, a que se juntaram aos 30 mil euros atribuídos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e aos 15 mil euros da Câmara Municipal de Beja, tendo a corporação já sido ressarcida do IVA pago.

Em fevereiro do ano passado, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja comunicou à Liga dos Bombeiros Portuguese (LBP), ANEPC e Câmara Municipal que o veículo estava inoperacional e que não possuía os 60 mil euros necessários à sua reparação.

No dia 21 de julho o grupo "Amigos dos BVBeja" lançou uma campanha de angariação de fundos e passada uma semana já registava uma verba superior a 10 mil euros angariados

No início de agosto e ainda sem a confirmação de que poderia dispor da totalidade do dinheiro necessário, a direção dos bombeiros decidiu avançar com a reparação. Aguarda-se uma comunicação por parte da instituição para fazer a apresentação pública do VE30 reparado.

"Amigos dos BVBeja" compram viatura de comando

Da campanha levada a cabo, o grupo de cidadãos conseguiu angariar 44 mil euros, tendo no passado dia 31 de dezembro, o grupo de cidadãos, em sintonia com o Comando e Direção dos Bombeiros, com a verba sobrante, 29 mil euros, adquirido uma viatura ligeira, que depois de adaptada vai entrar ao serviço do Comando, substituindo um veículo que está ao serviço da corporação desde 1999.