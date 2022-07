Bombeiros de Beja sem dinheiro para reparar o único veículo escada do distrito

As 15 corporações do distrito de Beja estão impedidas de utilizar o único Veículo Escada 30 (VE30) existente na região, propriedade dos Bombeiros Voluntários de Beja (BVB), que se encontra inoperacional desde meados de junho, em virtude da instituição não dispor dos 60 mil euros para a sua reparação.

A viatura foi adquirida em 1999, por cerca de 350 mil euros, com o apoio do então Serviço Nacional de Bombeiros (SNB), tendo os 20% que deveriam ser pagos pelos BVB, sido suportados pela Câmara Municipal de Beja. Um veículo deste tipo, com uma escada com 30 metros de comprimento custa entre os 600 e os 700 mil euros.

A direção da Associação Humanitária já informou a Liga de Bombeiros Portugueses (LBP), a Câmara Municipal de Beja (CMB) e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) de que a VE com uma escada de 30 metros está avariada e que "não possui a verba necessária que a sua reparação acarreta". A LBP já veio a público "lamentar" o facto e "adverte para a urgência da reparação", considerando que se trata de "um viatura única na região", justificaram.