Câmara de Beja recupera edifício para alugar a jovens

A Câmara Municipal de Beja lançou o concurso público para a recuperação de um edifício localizado na praça nobre da cidade, com o objetivo de divisão em frações para arrendamento a jovens individuais ou casais.

O edifício foi doado ao Município em agosto de 2016 pelas quatro irmãs Maria (Elvira, Emília, Francisca e Antónia), herdeiras da Família Costa Cruz "por não terem condições monetárias para suportar os encargos necessários para executar as obras de conservação", relevaram as próprias, quando propuseram a oferta à autarquia.

O concurso tem um valor base de 1,1 milhões de euros e, de acordo com Paulo Arsénio, presidente da autarquia, "serão criadas nove frações de tipologias reduzidas T0 e T1". O projeto não terá financiamento e a obra será executada com o "recurso a um empréstimo ao Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU), com taxas de juro vantajosas", adianta o autarca.