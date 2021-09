Camião despista-se e espalha carga de melões em rotunda de Beja

Teixeira Correia Hoje às 13:46 Facebook

Um pesado de mercadorias transportando cerca de 20 toneladas de melão despistou-se e capotou lateralmente, ao início da tarde desta sexta-feira no IP2, no sentido sul-norte, na Rotunda Base Aérea 11, a poucos quilómetros da cidade de Beja.

O condutor foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, desconhecendo-se o seu estado de saúde.

O acidente ocorreu perto das 12 horas, quando o veículo entrava na rotunda e fazia a curva à direita. A carga de melões, que não estava acondicionada, cedeu e levou o camião a tombar, partindo os rails de proteção e espalhando a carga numa ciclovia, fora da faixa de rodagem do IP2.

Traumatizado, o condutor não conseguiu explicar aos Bombeiros de Beja, que foram os primeiros a chegar junto da vítima, quem era, de onde procedia e para onde se deslocava.

O JN apurou que o veículo, que tem o registo de inspeção periódica "a vermelho", está registado em nome de um indivíduo residente em Verdelho-Achete, no concelho de Santarém, para onde se deslocava, depois de ter carregado os melões na região de Beja.

No local do acidente, estiveram 16 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Beja, VMER, GNR e Estradas da Planície. Militares da Guarda estão no local a orientar o trânsito, que se processa por uma só faixa de rodagem no sentido sul-norte, até ao veículo ser recolocado na estrada e ser depois rebocado.

Outro acidente de um pesado com melões

No dia 27 de agosto de 2016, um pesado carregado com melões despistou-se na Rotunda do Aeroporto, no IP8, no cruzamento para a infraestrutura aeroportuária, tendo-se depois incendiado. O motorista perdeu o controlo do camião, que galgou a rotunda e tombou dentro desta, tendo-se depois incendiado. Os dois ocupantes do veículo escaparam ilesos.