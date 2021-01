Cancelada a 37.ª edição da Ovibeja, a maior feira do Sul

Teixeira Correia Hoje às 21:12 Facebook

Tal como no ano passado, foi no final de uma terça-feira que a Associação se Agricultores do Sul (ACOS) anunciou o cancelamento da Ovibeja, o maior certame agrícola do Sul de Portugal.

Em 2020 realizar-se-ia a 37.ª edição do certame, entre 21 e 25 de abril, curiosamente reagendada em número e datas para 2021, mas teve o mesmo fim, a anulação.

Como alternativa, a organização decidiu assinalar a realização da Ovibeja num formato mais moderno, com recursos às tecnologias de informação e comunicação, com várias atividades agendadas para os dias 22 e 23 de abril.

A ACOS justifica o cancelamento do evento com "a situação de pandemia provocada pela covid-19 que o país atravessa", justificando a Organização que se viu "obrigada a reconhecer que não estão reunidas as condições para realizar a 37.ª Ovibeja nos moldes tradicionais".

A 37.ª Ovibeja vai integrar ainda a realização do 10.º Concurso Internacional de Azeites Virgem Extra-Prémio Ovibeja, que está a receber amostras de azeite até dia 19 de março.