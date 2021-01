Carlos Pica nomeado Comandante Operacional da Proteção Civil de Beja

Teixeira Correia Ontem às 23:58 Facebook

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) designou, segunda-feira, em regime de substituição, Carlos Pica como Comandante Operacional Distrital (CODIS) do Comando Distrital Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

O novo Comandante Operacional Distrital (CODIS) substitui no cargo o Tenente-coronel Vítor Cabrita, que deixou o comando do CDOS no último dia do ano de 2020, que foi gerido em suplência pelo segundo CODIS, José Horta.

Carlos Pica é um operacional com experiência de comando em corpos de bombeiros, tendo por duas ocasiões assumido a chefia dos Bombeiros Voluntários de Barrancos, a última das quais entre 2014 e 2020, em acumulação com o cargo de Coordenador Municipal de Proteção Civil da autarquia daquela vila raiana.

Barranquenho, exerceu entre 2006 e 2014 o cargo de segundo Comandante Operacional Distrital do CDOS de Beja, estrutura que deixou depois de ser três anos o braço direito de Vítor Cabrita.

Quando foi anunciada a saída do Tenente-coronel Vítor Cabrita, fonte ligada aos comandantes dos bombeiros do distrito antecipava que tudo se conjugava para a escolha de Carlos Pica para o lugar.

Face à comprovada capacidade profissional e operacional tanto nos bombeiros como no CDOS, no seio das corporações defende que "é o homem indicado para o lugar", sabendo o JN que conta com o total apoio das estruturas de comando das 15 corporações do distrito de Beja.