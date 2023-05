Casal alemão encontrado morto dentro de casa em Beja

Um casal alemão na casa dos 70 anos foi encontrado morto, esta quarta-feira, no interior da sua casa na Quinta do Paraíso, em Baleizão, concelho de Beja, desconhecendo-se para já as causas da morte.

Militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Beja da GNR estão no local para perceber os contornos do caso e se haverá necessidade de acionar a Polícia judiciária. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição.

O alerta para a situação chegou ao Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo (CSREPCBA) às 11.36 horas, através do 112, "pedindo a abertura de uma porta". Foram mobilizados para o local meios dos Bombeiros de Beja, que não chegaram a prestar qualquer tipo de auxílio, dado o estado em que as vítimas foram encontradas.

O casal de reformados vivia há muitos anos naquela propriedade. O filho, a residir na Alemanha, não conseguiu contactar os progenitores e comunicou com a Embaixada em Portugal, que alertou a GNR. As autoridades informaram o 112, acionando os bombeiros para a abertura da porta.