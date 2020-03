Caso de Covid-19 em Beja "importado" da Argentina

Teixeira Correia Hoje às 12:50 Facebook

Uma mulher deu positivo no teste de Covid-19, sendo o primeiro caso conhecido na cidade de Beja e o segundo no distrito. A mulher fez parte de um grupo de 45 pessoas que regressou na passada sexta-feira da Argentina, onde esteve numa visita a uma feira agrícola em Buenos Aires.

O JN apurou, junto de familiares, que a mulher fez o teste na segunda-feira no Hospital de Beja, encontrando-se de quarentena em casa. O marido, que também integrou o grupo que esteve na Argentina, já fez o teste e aguarda o resultado.

O grupo de 45 portugueses esteve retido durante alguns dias na capital argentina, face ao cancelamento do voo de regresso pela Ibéria, depois do aeroporto de Madrid (Espanha) ter sido encerrado ao tráfego aéreo, devido às medidas de contenção no âmbito da propagação do novo coronavírus. Os regresso dos portugueses realizou-se, via São Paulo, no Brasil.

A viagem à capital argentina teve como objetivo a visita à Expoagro, a mais importante exposição agroindustrial em campo aberto daquele país sul-americano, numa viagem organizada pela Associação de Agricultores do Baixo Alentejo (AABA), com sede em Beja.

Tal como o JN revelou no passado dia 16, o grupo contactou a Embaixada de Portugal na capital argentina e pediu ajuda para conseguir uma solução para o repatriamento.

Os últimos 12 elementos do grupo embarcaram na quinta-feira em Buenos Aires, cerca das 15 horas em Portugal, num voo da companhia brasileira LATAM, com destino a São Paulo, onde depois apanharam uma ligação para Lisboa.

Segundo caso no distrito de Beja

Este é o segundo caso no distrito de Beja, depois de na terça-feira ter sido confirmado outro caso "importado" de Covid-19 - um emigrante de 60 anos, natural de Bragança e com residência há mais de 20 anos em Almodôvar.

O homem, construtor civil em França, regressou a Portugal no passado domingo, sentiu sintomas e contactou a linha Saúde 24, tendo-lhe sido dado a indicação para seguir para o Hospital de Beja, o que fez de forma isolada no seu automóvel.

À segurança da portaria do Hospital de Beja foi fornecida a identidade do doente com a indicação expressa do mesmo não sair da viatura, onde lhe seriam efetuados os testes à Covid-19. O resultado deu positivo.