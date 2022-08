Caso de gripe aviária fecha parque da cidade de Beja

Um foco de gripe aviária de Alta Patogenicidade, do subtipo H5N1, detetado em gansos que foram encontrados mortos, este mês no Parque da Cidade, em Beja, levou a Câmara Municipal a encerrar aquele espaço público aos cidadãos e a recolher todas as aves residentes no local.

De acordo com informação do presidente da autarquia, a decisão foi tomada em conjunto com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e vai ter "uma duração de pelo menos oito dias", acrescentando que o espaço "será vigiado pela PSP que vai também fazer ações de sensibilização junto de cidadãos infratores para evitar qualquer problema de saúde", justificou Paulo Arsénio.

O edil acrescentou que existem no espaço "indicações para que o mesmo não seja frequentado", justificando o presidente da autarquia que pelos Serviços Municipais de Proteção Civil "já foram recolhidos vários gansos e patos, devendo a recolha estar concluída amanhã", rematou.

Este mês, apareceram seis gansos mortos. Posteriormente, um outro morreu, tendo a autarquia enviado o seu cadáver para o INIAVE, onde foi sujeito a exames laboratoriais, que terão estado na origem da descoberta da gripe aviária.

O Parque da Cidade foi construído no âmbito do Programa Polis e foi inaugurado em 2004, pelo então presidente da República, Jorge Sampaio. Tem um lago a toda a largura e comprimento, onde residem diversos tipos de aves, nomeadamente, gansos e patos.