Casos de Covid-19 na Unidade de Hemodiálise do Hospital de Beja

Há quatro casos positivos de Covid-19, por contágio, na Unidade de Hemodiálise do Hospital de Beja. Tudo aponta para uma infeção com origem num cidadão de Moura cujo caso foi conhecido na passada terça-feira.

O JN apurou que aos dois novos casos de Beja conhecidos e revelados no domingo há mais dois casos. Trata-se de um doente de Cuba e outro de Ferreira do Alentejo. Todas as pessoas infetadas são sujeitas a tratamentos na Unidade de Hemodiálise do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

Junto de fonte conhecedora do processo, o JN confirmou que os quatro doentes fizeram hemodiálise na mesma sala que o homem, com cerca de 70 anos, que testou positivo para Covid-19 e está internado nos Cuidados Intensivos, em Beja, desde o passado dia 4 de abril.

O transporte dos doentes foi efetuado pelos Bombeiros de Beja e Ferreira do Alentejo, não tendo sido possível apurar se os operacionais das duas corporações já foram ou vão ser sujeitos a testes.

Recorde-se que uma mulher que viajou desde Moura com o infetado também acusou positivo nos testes, situação que não se confirmou com o marido dela, nem com o operacional do Corpo de Bombeiros de Moura que efetuou o transporte.

O Serviço de Hemodiálise do Hospital José Joaquim Fernandes, há muito tempo que está concessionado à empresa DaVita Beja, que tem várias clínicas em Portugal e é a divisão de diálise da DaVita HealthCare Partners Inc., uma empresa da Fortune 500®, oriunda dos Estados Unidos.