CDU promove marcha automóvel em defesa de acessibilidades em Beja

A CDU promoveu, durante a tarde deste sábado, uma marcha lenta, em que participaram duas dezenas de automobilistas para exigir "melhores acessibilidades no concelho".

Uma das principais preocupações da CDU prende-se com a Estrada Municipal (EM511) que liga a sede de concelho às aldeias de Salvada, Cabeça Gorda e Quintos, que tem sofrido nos últimos anos uma constante degradação, estando na origem de vários acidentes automóveis e muitos danos nas viaturas, nomeadamente ao nível de vidros para-brisas e pneumáticos.

Refutando palavras proferidas pelo presidente da Câmara, Paulo Arsénio, que associou o protesto à proximidade das eleições autárquicas, Vítor Picado, vereador da Câmara de Beja eleito pela coligação comunista e porta-voz do descontentamento, justificou que "é necessário exigir que as melhorias ao nível das acessibilidades sejam significativas, uma vez que se degradaram imenso nos últimos três anos". "Os presidentes de junta queixam-se do elevado nível de degradação de ruas e caminhos rurais, que, apesar das solicitações, não têm sofrido intervenções por parte da maioria socialista da Câmara Municipal de Beja", atirou.

Também a Estrada Nacional 121/IP 8 que liga Beja a Beringel, "via estruturante para o desenvolvimento do concelho, pela ligação a Lisboa", mereceu as críticas do vereador.

Vítor Picado recordou que o anterior Executivo da autarquia bejense, liderado pela CDU, "criou condições em termos de equipamentos para intervenções adequadas, nomeadamente uma central de massas asfálticas, que o atual Executivo socialista procurou vender, mas que agora está a ser utilizado por uma aflição eleitoralista".

Um dos troços da EM511 em pior estado são os cerca de seis quilómetros que ligam Beja ao lagar da Herdade dos Falcões, que, face à circulação diária de entrada e saída de camiões carregados com 30 a 40 toneladas de azeitona, azeite e bagaço a granel, e que provocam a constante danificação do piso, criam verdadeiras crateras no asfalto.

"É necessário uma resposta diferente naquele onde as viaturas saem e entram e fazem um movimento de tração e destroem o piso. Ainda ontem houve vários condutores que rebentaram pneus. É importante chamar o proprietário a uma conversa para fazerem parte da solução", rematou.

Quando confrontado perante o facto de esta marcha marcar o lançamento da sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Beja pela CDU, depois de 12 anos como vereador, Vítor Picado soltou uma sonora gargalha e fundamentou que o protesto "não tem nada de eleitoral". "A seu tempo será dado a conhecer o resultado da reflexão que estamos a fazer e muito brevemente apresentaremos as suas propostas a esse nível", justificou.