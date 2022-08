Cerca de uma centena de trabalhadores timorenses sem casa e sem comida

Cerca de uma centena de imigrantes timorenses foram, nos últimos trinta dias, despejados pelos proprietários das casas onde viviam ou foram forçados a abandonar as habitações por se encontrarem em condições indignas.

O último caso ocorreu, na quinta-feira, na freguesia de Pias, concelho de Serpa, quando a Segurança Social (SS) levou a cabo uma ação inspetiva às condições em viviam 24 imigrantes timorenses, 20 homens e quatro mulheres, tendo-se feito acompanhar por elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Guarda Nacional Republicana (GNR), CLAIM-Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, Junta de Freguesia de Pias e Proteção Civil Municipal de Serpa.

Os imigrantes timorenses, trabalhadores agrícolas, não tinham contrato de trabalho e encontravam-se a viver numa habitação em condições desumanas, acabando por ser realojados temporariamente. Em comunicado, a Câmara Municipal de Serpa fez saber que "respondeu a uma situação de emergência e a solicitação da SS assumiu a responsabilidade de realojamento temporário daqueles cidadãos, garantindo ainda a entrega de alimentação, enquanto for necessário".

O oficial do Gabinete de Relações Públicas da GNR de Beja confirmou a deslocação ao local para confirmar a falta de condições da habitação. "As quatro mulheres foram para o Algarve, por eventualmente terem trabalho, e os homens ficaram à responsabilidade de uma entidade terceira", explicaou o Major Rui Fernandes.

Expulsões das habitações em Cabeça Gorda

No passado sábado, em Cabeça Gorda, concelho de Beja.​​​​​​, quarenta trabalhadores timorenses, 39 homens e 1 mulher, foram despejados da casa onde habitavam, por eventual falta de pagamento da renda. O imóvel é propriedade de um empresário do Paquistão, que contrata e arrenda casas aos imigrantes, no distrito de Beja, desde 2018.

Depois de conhecer a situação, a segurança Social encaminhou os cidadãos para a antiga Casa do Estudante, gerida pela Cáritas Diocesana de Beja (CDB). Quando ainda estavam alojados na aldeia de Cabeça Gorda, as refeições, almoço e jantar, eram transportadas pela junta de freguesia, mas fornecidas pela Cáritas.

SEF e Embaixada de Timor atentos

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a Embaixada das República Democrática de Timor Leste estão atentos ao grave problema social que os cidadãos timorenses estão a viver e já foram feitas ações de sensibilização a quem chega a Portugal. No passado dia 16, realizou-se uma reunião entre a Conselheira da Embaixada e o Diretor Nacional Adjunto do SEF, para abordar e aprofundar a parceria em curso.

Agressões violentas entre cidadãos asiáticos no concelho de Beja

A falta de trabalho, as condições degradantes em que vivem e o consumo exagerado de álcool estão a fazer recrudescer a violência entre cidadãos asiáticos em vários lugares do concelho de Beja, nas imediações das explorações agrícolas.

Na noite do passado sábado, um cidadão paquistanês, de 40 anos, esfaqueou um companheiro de trabalho, num monte a cerca de 10 quilómetros de Beja. O caso aconteceu no Monte das Alcaçarias de Cima, na freguesia de Nossa Senhora das Neves, na sequência de uma discussão que envolveu agressor e vítima de 41 anos, que ainda se encontra internada no Serviço de Urgência do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, com prognóstico reservado. O agressor ficou em prisão preventiva.

Na noite do passado dia 18 de agosto, diversos cidadãos indianos residentes em Baleizão, também no concelho de Beja, envolveram-se em agressões físicas, das quais resultaram quatro feridos, que foram transportados para o Hospital José Joaquim Fernandes, na cidade alentejana.